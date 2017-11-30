Entregará UA de C homenajes

SALTILLO, Coahuila.-Para reconocer a los 854 programas académicos por su alto rendimiento académico, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación (Ceneval) tendrá como sede a la Universidad Autónoma de Coahuila este jueves 30 de noviembre a las 12:00 horas.

En la Gran Sala del Centro Cultural Universitario Campus Arteaga se darán cita las 54 instituciones públicas y privadas para recibir la distinción por formar sólidamente a sus alumnos durante los estudios de licenciatura reflejados en los resultados del Examen General de Egreso de la Licenciatura EGEL.

El EGEL está integrado por 39 exámenes correspondientes a tres áreas disciplinares: Ciencias de la vida y la conducta, Ciencias sociales y humanidades, y Diseño, ingenierías y arquitectura, y es el instrumento de evaluación diseñado y aplicado por el Ceneval que permite identificar en qué medida los egresados universitarios adquirieron los conocimientos y las habilidades esenciales de su formación académica que les facilite incursionar con éxito en el mundo laboral.

Por ello y para reconocer la buena calidad y el trabajo efectuado por las comunidades universitarias, el Ceneval creó hace 6 años el Padrón-EGEL Programas de Alto Rendimiento Académico, integrado por los planes y programas de estudio que registran una proporción elevada de sus egresados (o una muestra representativa) con resultados satisfactorios o sobresalientes en el EGEL.

Con base en los resultados obtenidos es posible clasificar los programas en alguno de los tres niveles de rendimiento académico que constituyen el padrón: Nivel 1PLUS (se ubican los programas en los que el 80 por ciento o más de sus egresados obtuvieron algún testimonio de desempeño satisfactorio (TDS) o bien el testimonio de desempeño sobresaliente (TDSS) y 50 por ciento o más obtuvieron TDSS; en el Nivel 1, los programas en los que el 80 por ciento o más de sus egresados obtuvieron TDS o TDSS y, en el Nivel 2, los que el 60% o más, pero menos del 80% de sus egresados obtuvieron TDS o TDSS.

Rectores y representantes de 54 instituciones de educación superior públicas y particulares de 28 entidades federativas estarán presentes para recibir la merecida distinción que el Ceneval dará a 854 programas de licenciatura -75 en el Nivel 1PLUS, 392 en el Nivel 1 y 387 en el Nivel 2 - que ingresan o refrendan su buena calidad en el referido Padrón.

El acto, que será presidido por el director general del Ceneval, Rafael López Castañares y por el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas José Flores Dávila entre otras personalidades, se realizará el 30 de noviembre de 2017 a partir de las 12:00 horas en la Gran Sala del Centro Cultural Universitario, ubicada en Ciudad Universitaria de la Universidad de Coahuila, Campus Arteaga, carretera a México Km. 13. Arteaga, Coahuila.

