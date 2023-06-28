Entregaré uno de los estados más seguros del país

Saltillo, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reiteró que, a unos meses de que finalice su gestión, su principal compromiso fue, es y seguirá siendo la seguridad de las y los coahuilenses, y enfatizó que entregará a Manolo Jiménez uno de los estados más seguros del País.

Señaló que hasta el último día de su Administración respaldará a las corporaciones policiales con capacitación, infraestructura y equipo, para fortalecer sus capacidades operativas y entregar al próximo Gobernador uno de los estados más seguros del País.

El Mandatario estatal destacó la ardua labor que realizan todos los días las y los policías estatales por mantener al estado en paz y tranquilidad, por lo que en reconocimiento a su trascendental trabajo se actualizó el tabulador de salarios y estímulos con base a los mejores estándares del País.

“La lealtad, integridad y capacidades de nuestras Policías están acreditadas por los hechos y sus resultados efectivos”, dijo.

Riquelme Solís reconoció que el esfuerzo extraordinario de la Policía Estatal ha sido fundamental para que Coahuila sea hoy uno de los estados más seguros del País y la frontera con mayores condiciones de tranquilidad y orden público.

En ese sentido, señaló que con acciones conjuntas con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, Coahuila está blindado contra el crimen en cada una de las regiones.

“Somos un estado isla, donde a pesar de sucesivos intentos, las bandas de delincuentes no han fracturado el férreo cerco que defiende y protege a nuestra gente. De manera inmediata y en forma contundente, nuestras Policías, en coordinación con los elementos municipales y los militares, han impedido el ingreso de civiles armados a Coahuila”, aseveró.

Miguel Riquelme indicó que este trabajo en el tema de seguridad es un factor determinante para que las empresas globales confíen sus inversiones en nuestra entidad.

Recordó que en lo que va de 2023 se han anunciado 43 nuevos proyectos de inversión, y que Coahuila está a la vanguardia en la atracción de las empresas de la electro-movilidad.

“Con este dinamismo industrial, nos mantenemos en los primeros lugares nacionales de competitividad, volúmenes de exportación, atracción de inversiones y contribución al desarrollo de México”, expresó.

De la misma manera, mencionó que un estudio realizado por el IMCO destaca que Coahuila cuenta con una de las Policías más especializadas del País: “Lo que no es obra de la casualidad, ha sido un trabajo de años entre sociedad y Gobierno para poder lograr los indicadores que hoy ostenta Coahuila; el trabajo coordinado y en equipo es el que nos ha dado mejores resultados a los coahuilenses”, puntualizó el gobernador Miguel Riquelme.