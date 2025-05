Es ejemplo nacional Saltillo en Seguridad

SALTILLO, COAHUILA.- Durante el Pase de Lista a elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el alcalde Javier Díaz González reafirmó que la seguridad es la prioridad principal de su gobierno, y resaltó que gracias al trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, fuerzas estatales y federales, Saltillo se mantiene como la capital más segura del país.

"Lo que tenemos aquí en Saltillo no se da en otros lados, en otros lugares no hay coordinación... Nos sentimos orgullosos de lo que tenemos aquí, hay que seguir recordando todos los días que la seguridad es la prioridad de prioridades, no nos relajamos, sino que reforzamos esfuerzos todos los días, para seguir teniendo seguridad en nuestras casas" comentó el edil.

Díaz González subrayó que el entorno de seguridad que vive Saltillo ha sido clave para atraer inversiones nacionales y extranjeras, lo que a su vez genera empleos y dinamismo económico en la región.

Por su parte, Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, celebró que el evento contó con la presencia de representantes de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila y la Marina Armada de México.

Garza Félix señaló que, de acuerdo con la encuesta del INEGI correspondiente al primer trimestre de 2025, Saltillo se posiciona como la capital más segura del país, la quinta con mayor percepción de seguridad y su Policía Municipal como la cuarta más efectiva a nivel nacional.

Además, destacó que estos logros se deben también al trabajo cercano con estudiantes, empresarios y la ciudadanía, así como al uso de tecnología de punta para prevenir delitos.

En lo que va de la Administración, con el respaldo del alcalde Javier Díaz y el gobernador Manolo Jiménez, la Policía de Saltillo ha sido equipada con 37 nuevas unidades, de las cuales 25 son patrullas eléctricas, uniformes completos, 25 casetas móviles y dos drones de alta tecnología.

El Pase de Lista contó con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre ellos Julio César Loera Ruiz, delegado de la Fiscalía General de Coahuila; Simón Pérez Saldaña, coordinador operativo de la Policía Estatal; Luis Miguel Pérez Castillo, de la Marina Armada; y mandos de agrupamientos especializados como el Agrupamiento Violeta y el Grupo de Reacción Sureste.