Es patrimonio feria de la uva

SALTILLO, COAH.- Diputados locales aprobaron el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Familias, Desarrollo Humano y Actividades Cívicas para declarar a “La Feria de la Uva de Cuatro Ciénegas” como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Coahuila, esto derivado de la iniciativa presentada por la diputada Mayra Lucila Valdés González.

“La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación”, señaló la legisladora.

Cabe señalar que durante el 2023 se cumplirán 90 años de haberse creado esta festividad tan típica en Cuatro Ciénegas y toda la región del desierto coahuilense, llegando año con año cientos de visitantes de México y el extranjero.

Como parte de la “Feria de la Uva” se realiza la tradicional cabalgata que está considerada como la más antigua de Coahuila, una suntuosa coronación, la vendimia, misa en honor de la nueva soberana, desfile de carros alegóricos, bailes y espectáculos artísticos para todos los visitantes.

Respecto a su historia, en el pueblo de Cuatro Ciénegas las festividades de mayor importancia y tradición son sus ferias, que según se sabe, tienen cerca de 170 años de antigüedad.