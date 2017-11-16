“Es Rubén amigo de los industriales”

Torreón, Coahuila.- Al reconocer a Coahuila como un estado que ha recibido grandes inversiones y por su papel como el primer exportador de vehículos automotores, el tesorero de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Enoch Castellanos, reconoció también al gobernador Rubén Moreira Valdez como el “amigo de los industriales”.

El líder industrial destacó el gran apoyo que el Ejecutivo Estatal ha otorgado a los empresarios de esta cámara en su desempeño en todas las regiones del Estado.

El Mandatario Estatal inauguró esta tarde la Primera Convención Interdelegaciones Canacintra 2017, evento único que reunirá a más de 400 empresarios provenientes de las delegaciones de Acuña, Piedras Negras, Monclova, Coahuila Sureste (Saltillo) y Torreón.

Allí, el Mandatario Estatal destacó el papel fundamental de los empresarios de esta ciudad en momentos en que se requirió mostrar al mundo que en Torreón se podían hacer cosas y buscar nuevamente el crecimiento a través de la realización de importantes eventos como el de ALADI.

Aplaudió la realización de estos eventos pues dijo que Coahuila sigue siendo grande al ubicarse actualmente en la segunda posición nacional como exportador y generar el 20 por ciento de la producción de vehículos en el País.

El alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado destacó la alianza creada entre el Gobierno del Estado, el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el municipio de Torreón y los empresarios en la que se aprovecharon las reformas y en la que se contó con el apoyo irrestricto del gobernador Rubén Moreira Valdez.

Expuso que la prioridad de los gobiernos es brindar a los empresarios condiciones para que puedan seguir creciendo y emprendiendo sus proyectos en Coahuila y es por ello que trabaja en darles seguridad, infraestructura y preparación de los jóvenes a través de mejores vialidades, conectividad y escuelas.

Javier González Lara, presidente de Canacintra Torreón, agradeció al gobernador Rubén Moreira Valdez su apoyo para la realización de este evento e impulsar las cadenas productivas en la entidad.

El objetivo de este evento es el de potencializar las relaciones comerciales entre este sector y promover las redes de negocios y las cadenas productivas, además de lanzar la marca “Orgullosamente Hecho en Coahuila”.

Con el gobernador Rubén Moreira Valdez estuvieron el alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado; el presidente de Canacintra Torreón, Javier González Lara; el secretario de Desarrollo Económico Competitividad y Turismo, José Antonio Gutiérrez Jardón; el jefe de Negociación de México ante el TLCAN, Kennet Patrick Smith; Enoch Castellanos, tesorero de Canacintra a nivel nacional y Marco Durán Flores, delegado de la Secretaría de Economía.