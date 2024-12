Esperan confiabilidad en índices de pobreza

SALTILLO, COAHUILA.- El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales dijo que tras la desaparición de los órganos autónomos confía en que la medición de los índices de pobreza que hay en la actualidad seguirán siendo confiables.

Señaló que todo indica que será el INEGI el que continuará con las mediciones que en su momento hacía el CONEVAL.

"En el caso de Coneval es el único que no va a una dependencia del ejecutivo. Las funciones de Coneval van al INEGI y el INEGI pues es otro autónomo, pues como tal nos da una cierta tranquilidad de que las mediciones van a seguir con independencia con esta veracidad con esta oportunidad, sin sesgo alguno para que pueda tener valor. Porque lo que no medimos no lo podemos mejorar", señaló.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (COEVAL) fue uno de los siete organismos autónomos que se eliminaron en el Congreso de la Unión tras una iniciativa presentada por el anterior ejecutivo federal.

"Sería una aberración eliminar la forma como se miden los programas sociales y cómo se combate la pobreza en México. Tenemos cierta confianza en que el INEGI va hacer lo que viene haciendo Coneval porque además el Coneval utiliza la información del INEGI", dijo.