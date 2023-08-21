Esperan más recortes en paquete de egresos

SALTILLO, COAH.- De acuerdo al Diputado Federal Jaime bueno Zertuche, será el próximo 8 de septiembre cuando el paquete de ingresos y egresos llegue al Congreso de la Unión y prevé que el tema para discutir será el mismo que en años anteriores con el actual gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En septiembre nos llega el paquete tanto de ingresos como de egresos y pinta igual que otros años anteriores, por lo que será una propuesta que discutamos y para que haya parlamentos abiertos, pero realmente no vemos reflejada ninguna de las ideas en una modificación óptima al presupuesto”, detalló el legislador.

Bueno Zertuche destacó que se tratará de que se logren acuerdos para cumplir con las peticiones que cada año reciben por parte la ciudadanía en temas de apoyos al campo, de servicios de salud, incluso de presidentes municipales, así como de organismos de la sociedad civil, seguridad y del sector educativo que son importantes y se reflejan en el presupuesto.

“Por parte de los legisladores federales de Coahuila insistiremos para que sea un buen presupuesto y poder lograr algunas victorias a pesar de que el proyecto pinta igual que en años anteriores, pues no contemplan temas de fundamental importancia para el país, sin embargo, haremos un máximo esfuerzo para que en ese instrumento económico se incluyan los principales reclamos de los coahuilenses en diversos rubros”, reiteró Jaime Bueno Zertuche.