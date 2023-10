Exhortan a no tirar basura en corrientes de agua

SALTILLO, COAH.- Alberto Neira Vielma, director de Protección Civil y Bomberos, informó que personal de dicha dependencia realiza recorridos en la ciudad, a fin de mantenerse atentos y cercanos a la población en caso de requerir alguna atención por las lluvias con el fin de mantenerse atentos y listo con distintas acciones ante las condiciones climáticas que prevalecen en la región.

"Debido a que se pronostican condiciones similares de lluvias durante todo el fin de semana, nuestro personal mantendrá los recorridos en monitoreo constante de los escurrimientos de agua y zonas donde se pudieran presentar estancamientos", expresó el funcionario municipal.

Neira Vielma destacó que no se presentaron reportes de inundaciones o cualquier otra emergencia relacionada con las precipitaciones durante la madrugada y mañana de este viernes.

"Saltillo va a presentar cielos nublados y temperaturas que ronden los 18 grados como máximo y mínimas de 11 grados, con altas posibilidades de lluvia hasta el día domingo", detalló el director de Protección Civil.

De igual manera, Neira Vielma exhortó a la población a no arriesgar su integridad y patrimonio al intentar cruzar corrientes de agua; además de exhortar a no arrojar basura a la corriente de agua, no tocar postes, cajas de luz o cables, evitar transitar por calles inundadas, circular despacio, con luces encendidas, intermitentes y cinturón de seguridad, además de ubicar refugios temporales en caso que así lo amerite.