Exhortan a turistas a no caer en fraudes

SALTILLO, COAHUILA.-Con el inicio de la Semana Santa, uno de los periodos vacacionales más esperados, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Coahuila lanza una serie de recomendaciones para evitar que los turistas sean víctimas de fraudes y estafas.

Galio Vega, Delegado de la dependencia en la región, aseguró que las campañas preventivas realizadas desde el año pasado han tenido buenos resultados, pero aún persisten riesgos asociados a las transacciones a través de redes sociales y sitios web no verificados.

"Desde el año pasado, hemos implementado una campaña de alerta a la sociedad, enfocada en recomendar que la gente compre en establecimientos formales, como agencias de viajes que cuenten con dirección fiscal, facturas y constancias de situación fiscal", indicó Vega.

Uno de los principales consejos del funcionario es evitar realizar pagos adelantados a través de transferencias bancarias a cuentas desconocidas. En cambio, recomienda efectuar compras directamente en puntos de venta establecidos y verificar siempre la legitimidad de los negocios.

"La mejor recomendación es que, si alguien les pide un depósito por internet, no lo hagan...es importante que vayan directamente a una sucursal o utilicen plataformas de pago seguras que no requieran pagos anticipados...Es mejor tomarse un poco más de tiempo y comprar un viaje seguro, a arriesgarse a perder dinero y no recibir el servicio", agregó.

Vega recordó la importancia de obtener comprobantes como facturas y tickets, que son esenciales en caso de presentar quejas o denuncias ante PROFECO. Además, mencionó que este año se está haciendo un esfuerzo particular para vigilar a los prestadores de servicios turísticos, como hoteles, restaurantes y balnearios.

"Si tienen alguna duda sobre la legalidad de un negocio, pueden acercarse a nuestras oficinas. En Saltillo estamos ubicados en Periférico Luis Echeverría 715, colonia Latinoamérica, y en la región Lagunera contamos con una sede en el Boulevard Independencia 581, en la colonia Los Ángeles", expresó Vega.