Exigen diputados rescate en minas

SALTILLO, COAH.- Diputados de Coahuila exigieron al Gobierno Federal que tanto la Comisión Federal de Electricidad, así como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social informen sobre el programa o plan que contenga el cronograma de los trabajos que se implementarán para el rescate de los trabajadores en las minas “Pasta de Conchos” y “El Pinabete”, en el municipio de Sabinas.

Fue el Legislador Jesús María Montemayor Garza quien presentó el punto de acuerdo en el Congreso del Estado para que den a conocer dicha información con el propósito de brindar certeza a las familias de los mineros que durante años han pedido el apoyo para rescatar los restos de los mineros tras la tragedia que ocurrió en la Región Carbonífera.

Montemayor Garza detalló que el pasado 9 de marzo del presente año, representantes del Gobierno Federal junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, además del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlett y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez afirmaron que finalmente concluirían con los trabajos de rescate de los mineros en la mina Pasta de Conchos.

“Las fechas tentativas para el reinicio de los trabajos de rescate se retomarían el 14 de abril; sin embargo, la organización “Familia Pasta de Conchos”, el pasado 15 de agosto informó que la propia CFE les comunicó que las obras que supuestamente se reiniciaron en abril, no se llevarían a cabo, luego de que el 11 de agosto, diversos proveedores bloquearon los accesos a los trabajos de recuperación en la mina de Pasta de Conchos con el argumento de que la Comisión no había liquidado un adeudo que tiene con ellos desde hace 9 meses”, explicó el Diputado.

Por otra parte, en el caso del derrumbe del pozo de carbón “El Pinabete”, en Sabinas, a un año de la tragedia, los mineros no han sido rescatados: “Ocurre lo mismo y por una mala gestión de los trabajos, los responsables no han dado una fecha definida para rescatar a los trabajadores”, finalizó el legislador.