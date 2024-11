Exigen justicia a Laura Judith

SALTILLO, COAH.- Este martes en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, familiares y amigos de Laura Judith se reunieron para pedir que la muerte de la joven sea investigada como un feminicidio.

Laura perdió la vida luego de ser arrojada de un vehículo en movimiento el pasado sábado, un hecho que ha conmocionado a la comunidad y a su familia, quienes rechazan la versión de un suicidio.

Laura Hernández Urbano, madre de la víctima, expresó con firmeza que su hija ya estaba sin vida antes de ser arrojada desde el vehículo que conducía Santos Arturo N.

"Él dice que fue un suicidio, pero no es así; en el video se observa claramente cómo la lanzan, y ella cae al suelo sin siquiera meter las manos. Cuando alguien está vivo, al caer instintivamente intenta protegerse", afirmó la madre, visiblemente afectada.

La familia está convencida de que Santos Arturo "N" busca encubrir los hechos y evitar asumir la responsabilidad: "No fue un homicidio, ni mucho menos que ella se tirara. Él quiere ocultar lo que realmente pasó. Mi hija ya no está y exijo justicia. Quiero que él pague con todo el peso de la ley, sin piedad, porque él no tuvo compasión por ella", agregó la madre.

Con dolor, recordó que la última vez que vio a su hija fue el viernes en la tarde, cuando Laura Judith pasó el día con ella.

Tenían planes para el fin de semana, pues asistirían a una celebración familiar el sábado y al panteón en la mañana. La joven planeaba regresar a casa esa noche, y sus últimas palabras, cerca de las 20:30 horas, quedaron grabadas en la memoria de su madre: "Más tarde te hablo, mami".

La madre de Laura Judith, quien dejó a una niña de 12 años, refutó enérgicamente la posibilidad de un suicidio, argumentando que, de haber tenido alguna intención de lastimarse, su hija se lo habría confiado.

Con esperanza, la familia espera que las autoridades actúen con determinación y esclarezcan los hechos para que la justicia llegue.