Exigen justicia para Valentina

SALTILLO, COAH.- Luego de que se dio a conocer la información acerca de la liberación del ex subdirector de la Primaria Urbano Flores, Gerardo “N”, acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad, una de ellas Valentina, la niña de 11 años que se suicidó presuntamente por esta razón, colectivos, padres de familia y la madre de la pequeña han comenzado a exigir justicia para que el agresor pague por los hechos dentro del Penal de Saltillo.

Aracely Arzola, madre de Valentina exigió que se aplique la ley en el caso de su hija y de su compañera y amiga, por lo que expresó: “Pido justicia para mi hija y su mejor amiga que fueron abusadas por este enfermo y que hoy una nueva ley le otorga amparo para llevar proceso desde su casa, ¿dónde quedan los derechos de los niños? Ojalá mi Dios hiciera una ley en el cielo para que las personas inocentes que están con él pudieran regresar a la vida”.

Como se recordará, los hechos ocurrieron el pasado 9 de junio del año 2022, cuando Valentina se quitó la vida en su domicilio, fue al amanecer que su madre y sus tres hermanas se dieron cuenta de la tragedia, toda vez que se preparaban para irse a la escuela y al trabajo.

En un principio se pensó que la niña sufría de bullying, sin embargo, la necropsia reveló que la menor había sido abusada sexualmente; posteriormente, una niña del mismo plantel y amiga de Valentina les contó a sus familiares que también había sido víctima de violación por parte de Gerardo “N”.

Tras lo anterior, se realizó la detención del sujeto, pero la defensa logró que el ex subdirector siguiera el proceso penal en libertad, solamente porta como medida cautelar un brazalete; la causa penal es 1373/2022 por el delito de violación equiparada en persona menor de 15 años de edad, agravada por cometerse con abuso de confianza, con violencia física en inmueble público.