Exitoso foro sobre la mujer y el trabajo

SALTILLO, Coah.- Con el fin de crear un espacio para el análisis y la reflexión de los factores que inhiben la participación de las mujeres en situación de pobreza en el mercado laboral y el empoderamiento económico, desde un enfoque regional, se llevó a cabo el foro “La Mujer y el Mercado Laboral, Retos y Desafíos por la Equidad dentro de las Organizaciones”.

Cristóbal Noé Aguilar González, director de Investigación y Posgrado y representante personal del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, felicitó a la Facultad de Economía y al Centro de Investigaciones Socioeconómicas por la realización del evento con el fin de incidir de manera positiva en la sociedad.

En este sentido, puntualizó que llevar a cabo acciones cuyo fin sea el diálogo y la reflexión sobre la importancia para la transformación positiva y efectiva de una sociedad, resulta fundamental y clave para la formación integral de los universitarios.

A través del foro se busca fomentar y desarrollar estrategias para lograr una igualdad de género en las organizaciones, la cual debe ser una tarea diaria en la que se tomen consideraciones desde el aspecto más pequeño como el respeto y un ajuste equitativo en los sueldos de todos los colaboradores de cualquier institución hasta fortalecer la participación e injerencia en la toma de decisiones.