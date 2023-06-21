Federación, es quinto lugar en corrupción

SALTILLO, COAH.- A nivel internacional, el Gobierno Federal ocupa el quinto lugar en corrupción con mayor incidencias en la medición de los sub factores en el Poder Ejecutivo, particularmente en áreas de riesgo, además del Poder Legislativo, Judicial y Fuerzas de Seguridad; así lo dio a conocer el Director de Proyectos de Estado de Derecho en World Justice Project, Alejandro González Arreola.

“Hay una medición en cumplimiento regulatorio que son todos los parámetros que se tiene que cumplir en la medición de ausencia de la corrupción; los resultados los generamos a partir de información independiente derivada de entrevistas a una muestra de personas representativas de las áreas rural y urbana, así como a personas especializadas pero independientes”, detalló.

González Arreola señaló que México ha tenido un importante retroceso en el combate contra la corrupción, pues de los 140 países que evalúa el World Justice Project, el país se encuentra en los que menos calificación tienen: “No hemos mejorado, al contrario, hemos retrocedido y que se diga en el discurso que no hay corrupción, no va acompañado con datos ni evidencia que incluso puedan generar políticas públicas”.

De acuerdo al Director de World Justice Project, los países de América Latina con menor corrupción son Costa Rica, Uruguay y Chile: “Creo que se debe analizar lo que están haciendo ellos para mejorar en el tema, para eso sirven los índices y evaluar que procede en prevención, control, mejora de eficacia y sanciones”, finalizó Alejandro González Arreola.