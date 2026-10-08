Detenciones por amenazas escolares en Torreón

SALTILLO, COAH.- Las amenazas difundidas por estudiantes en redes sociales serán investigadas y podrán derivar en detenciones, incluso cuando sus autores aseguren que las realizaron como una broma, advirtió Federico Fernández Montañez, titular de la Fiscalía General del Estado.

Tras los hechos violentos ocurridos en una secundaria de Torreón, donde murió la subdirectora y resultaron lesionados docentes y alumnos, las autoridades han reforzado la vigilancia y el seguimiento de reportes relacionados con posibles amenazas en planteles educativos.

Fernández Montañez señaló que recientemente un estudiante publicó un mensaje intimidatorio y posteriormente argumentó que lo había hecho por juego. Sin embargo, explicó que las autoridades intervinieron de inmediato y el joven fue detenido por amenazas y otros delitos que pudieran configurarse.

El fiscal también informó sobre un enfrentamiento registrado en la región Centro, donde dos menores de edad se enfrentaron con otros jóvenes de la misma escuela. Los involucrados también fueron detenidos.

Ante estos casos, llamó a los estudiantes a asumir las consecuencias de sus publicaciones y evitar utilizar las plataformas digitales para lanzar advertencias que puedan generar temor o poner en alerta a las comunidades escolares.

Advirtió que la Policía Cibernética dispone de herramientas para identificar a quienes realizan este tipo de publicaciones y establecer si podrían tener relación con otros hechos.

"No es un juego. No estamos jugando", enfatizó el funcionario, al reiterar que las autoridades atenderán todos los reportes y mantendrán la supervisión en los centros educativos.

Además de las acciones de investigación, indicó que se trabaja con universidades, autoridades educativas y rectores para fortalecer los protocolos de seguridad, mejorar los mecanismos de atención y prevenir situaciones que representen un riesgo para estudiantes y personal académico.

El objetivo, agregó, es que las instituciones educativas cuenten con herramientas para actuar oportunamente ante cualquier amenaza y evitar que los incidentes escalen.