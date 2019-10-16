Firma convenio UA de C con Consejo Zacatecano

SALTILLO, Coahuila.- Para conjuntar esfuerzos y formar parte de la Red de Laboratorios de Innovación, la universidad Autónoma de Coahuila, firmó un convenio con el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología.

A través de la coordinación de Innovación y Desarrollo de la UA de C y el Laboratorio de Software Libre de Zacatecas con los Ecosistemas de Innovación abierta de la Comunidad OpenSource, se trabajará en conjunto para el apoyo al talento y creatividad de alumnos para respaldo de sus proyectos de innovación tecnológica.

El documento lo signaron el rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez y el Coordinador del Laboratorio de Software Libre, Manuel Haro Márquez.

Presentes estuvieron Alberto Faz Mendoza, director de Innovación y Desarrollo Regional del Consejo Zacatecano de Ciencias y Tecnología, COZCyT, por parte de la UAdeC, el coordinador de Innovación y Desarrollo Julián Anzaldúa, el director de Investigación y Posgrado, Cristóbal Aguilar González, el coordinador de Educación a Distancia, Félix Ibarra.

Asimismo, los directores de las Facultades de Sistemas, Rabindranath Galván, de Ingeniería, Josué Rodríguez, de Ciencias de la Administración, Jazmín Cervantes Ávila, Luis Carlos Talamantes Arredondo de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de Monclova, Jesús Navarro Flores de la Escuela de Sistemas en Acuña, de la Facultad de Contaduría y Administración de Monclova, Juan Jesús Náhuat Arreguin y de Torreón, Silvia Julieta Aguilar Sánchez, Griselda Berenice Escalante de la Facultad de Metalurgia, Mario Antonio Hernández Escuela de Sistemas de Torreón.

Manuel Haro Márquez, coordinador del laboratorio de software, mencionó que se pretenden integrar a estudiantes en actividades académicas, como residencias profesionales, servicios sociales, y titulación, además de ofrecer un proyecto real que adquieran experiencia con clientes reales.

“Es armar equipos entre involucrados de 61 instituciones de educación, interdisciplinarios que desarrollen el talento y la creatividad para el impulso a proyectos que puedan generar negocios en el sector empresarial, así como los docentes de la institución realizar sus estancias académicas”, afirmó.

Por su parte, Alberto Faz Mendoza, director de Innovación y Desarrollo Regional del Consejo Zacatecano de Ciencias y Tecnología, COZCyT, afirmó que este convenio permite engranar la ciencia y tecnología, como una estrategia de apropiar la ciencia tecnología e innovación y buscar la vocación de jóvenes en proyectos con ecosistemas de innovación abierta OpenSource investigación, desarrollo e Inversión.

Agradeció la apertura, el interés y la idea es hacer equipo, hacer comunidad, fortalecer en el ámbito industrial la inmersión de proyectos exitosos de alumnos a través de la innovación, la colaboración, y compartir el conocimiento de la tecnología, en una zona industrial fuerte como lo es Coahuila.

El Laboratorio es un modelo basado en innovación abierta, que integra la investigación y desarrollo, para la generación de iniciativas y proyectos de impacto y beneficio a los sectores productivos de Zacatecas; además de servicios y respaldo académico.

La comunidad Labsol se ha fortalecido, pues la experiencia de Zacatecas ha permitido la instalación de 12 subsedes del laboratorio en universidades y tecnológicos de esta entidad y Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Durango, Aguascalientes y Estado de México.

Actualmente Labsol coordina la Red de Laboratorios de Innovación (ILNET-Innovation Labs Network), que integra nueve estados mexicanos y Colombia, cuyo objetivo es impulsar el talento latinoamericano y fomentar competencias en la juventud. Es de mencionar que en Zacatecas nació el primer Laboratorio de Internet de las Cosas en México, en mayo del 2015.