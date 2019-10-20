Fomenta Coahuila prevención del delito

Saltillo, Coah.- Como parte de la estrategia de prevención social del delito, reconstrucción del tejido social y fomentar una sana convivencia familiar y comunitaria, el Gobierno de Coahuila, a través del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), lleva a cabo de forma permanente el programa “Cine en tu Colonia”.

Azalea Maldonado Wong, titular del ICOJUVE, reveló que se ha logrado impactar a más de mil jóvenes de colonias periféricas de los municipios de Saltillo, Torreón y Piedras Negras, mediante este programa de Inclusión Social, en el que se fomenta un entorno confiable de paz y seguridad para las familias.

El Gobierno de Coahuila, a través del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), lleva a cabo de forma permanente el programa “Cine en tu Colonia”.

“Se trata de funciones de cine realizadas en los parques, centros comunitarios y calles cerradas de diversas colonias, en donde se instala una pantalla y sillas para proyectar y disfrutar de un filme cinematográfico, en el que se transmiten valores a los jóvenes y niños, creando conciencia entre otras cosas del peligro de las drogas y la delincuencia, además de acercarlos con los vecinos para una sana convivencia”, detalló Maldonado Wong.

La funcionaria estatal explicó que a través de la proyección de un catálogo de películas se retoman los valores básicos de la familia, para que puedan ser replicados en los diferentes entornos en los que se desenvuelve la comunidad diariamente.

Algunos de los temas proyectados en dicha actividad son Juno, Creed II, y Coco, entre otras.

Este programa preventivo ofrece una experiencia que ayuda a la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes positivas en las personas, para las circunstancias difíciles de la vida, logrando llevar a los jóvenes un momento de entretenimiento además de aprendizaje positivo.