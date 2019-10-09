Fomentan ciencia en niños y jóvenes

Saltillo, Coah.- A fin de promover el papel femenino en la ciencia y la tecnología, la Secretaría de Educación (SE), realizó el ciclo de conferencias “Niñas STEM Pueden”, con la intervención de personalidades de amplia trayectoria profesional.

Science, Technology, Engineering y Math, (STEM) son áreas de conocimiento relacionado con las ciencias para acercar e incentivar a las niñas a desarrollar proyectos en materias científicas o tecnológicas, en los que están colaborando organismos y universidades del País.

El evento, organizado a través de la Subsecretaría de Educación Básica y en coordinación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) México, se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Saltillo, donde se dio la bienvenida a niñas, padres de familia, maestros y mentoras. Higinio González Calderón, Secretario de Educación en Coahuila; Adriana Montejano González, coordinadora de Asuntos Públicos de la OCDE México, así como el subsecretario de Educación Básica, Jorge Alberto Salcido Portillo, entre otras autoridades educativas, presidieron la inauguración.

González Calderón en su mensaje resaltó que Coahuila es una entidad en la que hay gran cantidad de industrias, y que en la actual Administración se instalarán aún más gracias a la acertada política que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ha implementado.

Recordó que en días pasados el Gobernador regresó de una intensa gira de trabajo en China con excelentes noticias, de empresas que han decidido venir a invertir y generar empleos que requieren de ingenieras, doctoras y especialistas en matemáticas, por lo que es importante que cada vez más estudiantes cuenten con la mejor preparación.

La primera conferencia fue “La ciencia y su importancia”, que ofreció Diana Iris Medellín Banda, licenciada en Ciencias Químicas con Maestría en Ciencia y Tecnología de Polímeros, quien además cuenta con doctorado en Desarrollo de Nanocompuestos Termo y Electro Conductores a base de Polímero Grafeno y nanopartículas bimetálicas de cobre y plata; la exponente es además autora de 4 patentes.

“Mujeres con espíritu STEM”, conferencia impartida por Patricia Zúñiga Bello, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM con especialidad en Física de Radiaciones enfocada al procesamiento industrial por el Centro Nuclear de Harwell, Inglaterra, y de Riso, en Dinamarca.

En 1992 y 2018, Zúñiga recibió las medallas a los Servicios Distinguidos que otorga la ONU y Omecíhuatl, respectivamente, por su contribución al fortalecimiento de las mujeres en la ciencia. Actualmente es coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades y Formación de Talento para el Subsector Hidrocarburos, entre otros cargos.

Son áreas de conocimiento relacionado con las ciencias para acercar e incentivar a las niñas a desarrollar proyectos en materias científicas o tecnológicas.

“¿Estás listo para competir con un robot?”, fue el tema que impartió Beatriz García Hernández, quien es gerente de Comunicación Movimiento STEM, egresada de la escuela Superior de Comercio y Administración del IPN, con mas de 8 años de experiencia en estrategias de mercadotecnia y comunicación para diferentes industrias, como la automotriz, hotelera, bienes raíces y para el sector educativo. Es responsable de la estrategia digital y desarrollos tecnológicos para el Movimiento STEM.

El evento concluyó con la conferencia “Igualdad y no discriminación contra las mujeres: un derecho humano nuestro”, impartido por María de la Paz López Barajas, socia fundadora de la Organización Liderazgo, Igualdad y Desarrollo Sostenible (LIDES), y brinda asesoría actualmente a la presidencia de El Colegio de México para la puesta en marcha de un protocolo para prevenir, atender y sancionar la violencia en razón de género, el hostigamiento sexual y el acoso sexual en la institución.

Ha colaborado en el Instituto Nacional de las Mujeres, ONU Mujeres, y para agencias y organismos como UNICEF, PNUD, CEPAL, UNFPA, y el Banco Interamericano de Desarrollo.

El evento incluyó un paseo por los laboratorios y la participación de las más de 300 alumnas de secundaria de la Región Sureste en talleres, donde pudieron experimentar en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

El evento incluyó un paseo por los laboratorios y la participación de las más de 300 alumnas de secundaria de la Región Sureste en talleres.