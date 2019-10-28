Fomentan festejos del Día de Muertos

Saltillo, Coah.- Con el propósito de fomentar la cultura y celebración mexicana de origen indígena en la que se honra a los difuntos, y que se remonta a la época prehispánica, el DIF Coahuila a través de sus centros asistenciales llevó a cabo una actividad en la que participaron los usuarios de estos servicios.

Los alumnos del Centro Integral y de Inclusión Social para Personas con Discapacidad (CIISPED), del Centro Integral y de Inclusión Social para Personas Adultas Mayores (CIISPAM) y de los albergues femenil y varonil de la Casa de los Niños y Niñas de Coahuila, se disfrazaron y maquillaron de catrinas y catrines, y montaron un altar de muertos con sus ofrendas, representando la visión sobre la muerte, lleno de alegorías y de significados.

Ambos convivieron por unos momentos con los asistentes y sus familiares, los felicitaron por el esmero de su vestuario y maquillaje.

La Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, y el Director General de este Sistema Estatal, Roberto Cárdenas Zavala, participaron en esta actividad que organizó la Dirección de Inclusión Social y Familiar para preservar la tradición que ha pasado a través de distintas generaciones.

Ambos convivieron por unos momentos con los asistentes y sus familiares, los felicitaron por el esmero de su vestuario y maquillaje, y posaron en una sesión fotográfica que será expuesta el 1 de noviembre.

El Día de Muertos es una de las tradiciones más famosas y hermosas de México, tanto así que desde el año 2003 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Cárdenas Zavala explicó que la celebración del “Día de Muertos”, como parte de la cultura popular mexicana, es una fecha que fomenta la integración familiar.

“Llevar a cabo esta acción como medio de expresión, integrando en su participación a los niños y niñas del albergue, personas con discapacidad y con la orientación indispensable de los Adultos Mayores del CIISPAM, ayudará a que nuestras tradiciones perduren”, expresó.

“Es importante que siempre se mantenga este arraigo como hoy lo hacen ustedes. Estas son fechas que nos acercan más y nos hacen recordar a los que ya no están con nosotros”, manifestó.

El funcionario agregó que con el mismo objetivo, se estarán montando altares de muertos en los Centros Comunitarios y Comedores de Adultos Mayores, Centros de Rehabilitación y en otros espacios de atención que opera este Sistema Estatal.