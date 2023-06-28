Fomentan inclusión en Saltillo

SALTILLO, COAH.- DIF Saltillo llevó a cabo el foro “Mis Manos, Mi Voz” en el que se trabajó en diferentes ejes para impulsar y fomentar la inclusión de personas con discapacidad auditiva.

Daniel Samperio Dávila, director general del organismo, destacó que el tema de inclusión es fundamental en la sociedad: “Es importante difundir entre la sociedad los pilares fundamentales para la inclusión de personas con discapacidad auditiva y agradecemos a todos los ponentes que contribuyeron para este objetivo”.

Dentro del foro se contó con la participación de María del Rosario Aguirre, Ángela Sánchez y María Ozuna, quienes compartieron su experiencia desde el Eje Familiar.

Por su parte, la maestra Leonelly Guadalupe de León Hernández expuso los avances y retos que se tienen desde el Eje Educación; mientras que Patricia Yeverino Mayola expuso el Eje de Cultura Incluyente sobre Comunidad Sorda.

De igual manera, participaron en el foro “Mis Manos, Mi Voz” público en general, empresas, estudiantes universitarios, docentes y familias con integrantes con discapacidad auditiva.