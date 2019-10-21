FORMA COAHUILA GRAN LAZO ROSA HUMANO

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- Con motivo de enviar un claro mensaje de prevención, el Gobierno de Coahuila promovió la formación de un gran lazo rosa humano, en el que participaron cerca de 2 mil personas en la Plaza Mayor de Torreón.

La señora Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del Sistema DIF Coahuila, y el Secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, presidieron este evento en el que participaron estudiantes de diversas carreras afines a la medicina, miembros de sociedades que luchan contra el cáncer y personas de esta ciudad.

Entre los asistentes a conformar este lazo se organizó la realización de estudios de detección de cáncer en unidades móviles que se dieron cita en la Plaza Mayor.

En su intervención, Bernal Gómez señaló que en Coahuila se trabaja en la detección oportuna del cáncer de mama.

“Este día, desde Torreón queremos mandar este mensaje: La formación de este lazo rosa humano permitirá sembrar esperanza de vida ante esta enfermedad tan implacable. Con tan sólo una revisión a tiempo podemos salvar nuestra vida", expresó.

“Por indicaciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme y de la señora Marcela Gorgón realizaremos este mes 2 mil mastografías gratuitas a mujeres mayores de 40 años.

"Nuestros hospitales generales, centros de salud y unidades móviles están listas para recibirlas. Contamos con 17 mastógrafos distribuidos en las distintas Jurisdicciones Sanitarias, que nos permitirán realizar 14 mil mastografías durante todo este año".

Por su parte, Rufina Soria Torres, sobreviviente de cáncer, sentenció que una detección temprana es la diferencia entre la vida y la muerte.

“Yo tuve esa valiosa oportunidad, que me permite seguir disfrutando a mi familia”, declaró.

En el lugar, se realizaron consultas médicas, asesorías en nutrición, orientación para realizar exploraciones mamarias y detecciones de cáncer de mama y cervical uterino.

Estuvieron presentes el Director del DIF estatal, Roberto Cárdenas Zavala; la presidenta del Voluntariado de Salud, Alma Lee Chibli; el Jefe de Jurisdicción Sanitaria 06, César del Bosque; el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara; Martha Romero Reyna, directora de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud; la Directora del DIF Municipal, Aurora Martínez, y el Director de Salud Pública Municipal, Manuel Acuña.