Formalizan convenio a favor de empresas

Saltillo, Coah.- Para alentar y consolidar las exportaciones de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) de Coahuila, la Administración de Miguel Riquelme Solís formalizó un convenio de colaboración con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior-Noreste (COMCE).

El Secretario de Economía del Estado, Jaime Guerra Pérez, signó el acuerdo con el Director General del organismo, Héctor Villarreal Muraira, con quien compartió la determinación del Mandatario coahuilense de respaldar a las MIPyMES para su desarrollo y el fomento de nuevos empleos.

Durante el encuentro, hizo un recuento de los resultados de las giras de promoción económica del Estado por el extranjero, en especial por Asia.

Durante el encuentro, hizo un recuento de los resultados de las giras de promoción económica del Estado por el extranjero, en especial por Asia, que conllevan a la instalación de nuevas empresas en Coahuila.

Reconoció la trayectoria del COMCE y destacó que con su apoyo en capacitación, asesorías y trabajo en campo, las micro, pequeñas y medianas empresas contarán con grandes oportunidades de integrarse al comercio exterior.

El Consejo, a lo largo de los últimos 57 años contribuye a la promoción del comercio exterior, la inversión extranjera en el País y en el desarrollo tecnológico del sector productivo.

Como resultado del acuerdo, el organismo se comprometió a que en el corto plazo contará con oficinas en Coahuila para atender con mayor prontitud y eficacia las necesidades de las MIPyMES.

Sin soslayar el respaldo que pude otorgarse a las grandes empresas del estado, se trabajará con especial énfasis en impulsar las exportaciones de los productos elaborados en este sector.

COMCE pondrá a disposición de los micro, pequeños y medianos empresarios de todos los giros de Coahuila, talleres, seminarios, conferencias e incluso encuentros de negocios, donde formalicen su integración al comercio exterior.

El Consejo trabaja actualmente con alrededor de 2 mil empresas del País, que contribuyen con el 87 por ciento de las exportaciones.

A nombre del gobernador Miguel Riquelme, el Secretario de Economía ofreció todo el respaldo necesario al Consejo para que los compromisos establecidos en el acuerdo se cumplan a cabalidad en beneficio del desarrollo y competitividad del estado.

El Consejo trabaja actualmente con alrededor de 2 mil empresas del País, que contribuyen con el 87 por ciento de las exportaciones.