Fortalece la UA de C Igualdad de Género

Saltillo, Coah.- Con la entrada en vigor de la Reforma al Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila, impulsada por el rector Salvador Hernández Vélez, el área de Igualdad de Género se convirtió en Coordinación, lo que da mayor certeza a las acciones que se realizan en dicha materia al interior de la casa de estudios.

A través de la reforma a los artículos 43, 85 y 111, la UA de C implementó el Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, en el que se involucra la participación de 190 Facilitadores de las Unidades Saltillo, Torreón y Norte, así como tres Comités para combatir la violencia de género, con el fin de garantizar a las y los universitarios un ambiente seguro y armónico en el que se desarrollen profesional y personalmente.

Magdalena Jaime Cepeda coordinadora del entonces Programa de Equidad de Género.

De 2017 a 2018, el entonces Programa de Equidad de Género, coordinado por Magdalena Jaime Cepeda, realizó acciones de concientización que impactaron al 6% de docentes varones y 22% docentes mujeres; 3% de administrativos varones y 9% de administrativos mujeres; 3% de alumnos varones y 5% de alumnas mujeres. La cifra máxima de alumnos abarcados era de 1500.

Sin embargo, de 2018 a septiembre de 2019 se logró incrementar la cifra de alumnos que participaron en las actividades de la dependencia, pasando de mil 500 a 14, 629, de estas, 9 mil101 corresponden a la Unidad Saltillo; 2 mil 195 a la Unidad Norte y 3 mil 333 a la Unidad Torreón. Cabe mencionar que el 55 por ciento de esta población perteneciente al sexo femenino.

Dentro de las acciones que lleva a cabo la Coordinación de Igualdad de Género, destaca su participación en cuatro ferias de la salud en las que se pudo compartir material informativo a mil 80 alumnos sobre la igualdad de género, violencia en el noviazgo y violentómetros.

Asimismo, se firmaron dos convenios de colaboración, uno con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Gobierno del Estado y el otro con la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” para fortalecer la equidad de género e impactando favorablemente a las comunidades universitarias.

Para mantenerse actualizados y brindar una mejor atención y servicio, el personal de la Coordinación asistió a ocho cursos de capacitación en temas como Mobbing, Educación Digital y Mediación.

En la UA de C el área de Igualdad de Género se convirtió en Coordinación.

Asimismo, se impartieron 16 talleres a alumnos, personal administrativo y académico, de los cuales 11 fueron en la Unidad Saltillo, tres en la Unidad Torreón y dos en la Unidad Norte, impactando a 490 universitarios, el 43% de ellos mujeres y 57% hombres.

Se impartieron 119 pláticas sobre temas de Igualdad de Género, Seguridad Universitaria, Violencia en el Noviazgo, Pasos para atender una denuncia y Presentación del Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, impactando a 12 mil 932 universitarios de las tres unidades.

En atención al compromiso que la UAdeC tiene con la sociedad coahuilense, se impartieron cuatro pláticas externas abordando los temas de feminidades, práctica de equidad percibida y violencia en el noviazgo, en las que participaron 312 personas, de las cuales el 67 % son mujeres.

Además, se llevó a cabo una exposición artística relacionada con el tema de género y las cactáceas, en la que se involucraron 10 artistas plásticos y se realizaron dos instalaciones artísticas para conmemorar el Día Nacional y el Día Internacional de la Mujer, así como la presentación de un libro conmemorativo al día de la mujer mexicana en las tres unidades.