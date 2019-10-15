Gestiona Coahuila rescatar 400 mdp

Saltillo, Coah.- Coahuila dejó de recibir este año 400 millones de pesos de la Federación para los rubros de infraestructura, salud y educación, subrayó Blas Flores Dávila, Secretario de Finanzas.

Asimismo, el secretario de Finanzas, Flores Dávila apuntó que se hacen un gran esfuerzo para superar el presupuesto de egresos del estado para el 2020, que este año fue de 49 mil 500 millones de pesos.

Precisó que se mantiene la gestoría ante la Secretaría de Hacienda, en su Unidad de Entidades Federativas, para ver si se rescatan esos 400 millones de pesos antes de que termine el año.

En cuanto al presupuesto de egresos para el 2020, dijo que esta semana se tendrá toda la información de las dependencias estatales con sus requerimientos y se espera tener las estimaciones federales dentro de su ley de egresos para ver hacia donde se pueden adecuar las necesidades de Coahuila.

“También estamos al pendiente de la autorización que hagan en la Cámara de Diputados en la revisión del presupuesto que les mandó el Presidente de la República, que parece que lleva algunas adecuaciones”, apuntó.

Asimismo, mencionó que el Centro Oncológico de Coahuila comenzara a prestar servicio a los coahuilenses este mismo año al cumplirse algunos requisitos y adecuaciones que demandó la Secretaría de Salud.

Igualmente dijo que tienen disponibles los 6 millones de pesos que se aplicaron en estas ampliaciones o adecuaciones para pagárselos a la constructora, una vez que den el visto bueno las secretarías de Salud e Infraestructura.

Precisó que este recurso es cien por ciento estatal que se obtuvo de algunos ahorros propuestos por el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.