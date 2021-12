Gubernatura una consecuencia: Manolo Jiménez

El Alcalde de Saltillo agradeció la generosidad de la gente al situarlo en todas las encuestas como el más viable candidato del PRI a la Gubernatura de Coahuila, al afirmar que: "cuando uno trabaja, le echa ganas y va cumpliendo, resultan como consecuencia cosas muy buenas".

A unas horas de dejar el cargo y asumir la Secretaria de Desarrollo Social en Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, indicó que su llegada a la Secretaría de Desarrollo Social es por los resultados que tuvo en Saltillo.

"Yo tengo una gran relación con el Gobernador Miguel Riquelme, tanto profesional como de amistad, somos un gran equipo y todos los ex alcaldes envidian esa relación, me lo dicen que soy suertudo de tener un gobernador así, pero me está invitando por el resultado que tuvimos y ahora lo que toca es chambear, cumplir en la secretaria y estar listos y preparados para que venga".

A pregunta expresa de si le gustaría ser Gobernador de Coahuila, respondió: "Sí, algún día ahí estaremos".