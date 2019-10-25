‘Habla fuerte Coahuila’

Torreón, Coah.- El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís afirmó que Coahuila tiene la calidad moral de hablar fuerte en todos los temas, si se refiere a seguridad.

Si se habla de seguridad, hemos sido exitosos; si se refiere a desarrollo económico, también; La Laguna era una zona de las más criticadas en materia de empleo.

Refirió que el día de hoy se entrevistará con empresarios que vienen a invertir y eso implica que se tengan en visión unos 5 mil empleos más para los próximos seis meses, pero muchas empresas vienen de manera directa a la Comarca Lagunera.

Si se habla educación, Coahuila es exitoso, “tenemos la calidad moral de exigir lo que le corresponde a la entidad, simplemente para seguir progresando en nuestro desarrollo económico, que no nos quiten lo que por ley nos toca”.

Riquelme Solís aseguró de que estamos en los últimos meses del año y Coahuila no ha recibido las participaciones acordadas en el presupuesto de la federación y estamos con 600 millones de pesos menos en participaciones.

Sin embargo, Coahuila “hizo su tarea”, recaudó 600 millones de pesos más y ahora espera que los proyectos y programaciones que hizo la federación, al final sean los correctos, porque ellos decidieron que se rebajara el IVA y el ISR en la frontera y eso quita al Gobierno de Coahuila de la base participable.

Sobre el crecimiento de Coahuila, dijo que se requiere de una mayor visión, porque se necesita más mano de obra, se generan más altas al IMSS al tener más empleo “y eso es factor que tenemos todos que atender para que no se frene la inversión”.

El gobernador comentó que el estado ha sostenido un crecimiento del 4 por ciento anual y la derechohabiencia del IMSS también, teniendo en este momento un aumento de entre un 15 y un 20 por ciento.

Comentó que el Seguro Popular es insustituible, ya que lo que hace, no lo hacen las dependencias por sí solas, entonces, sería interesante conocer con qué será sustituido el apoyo que brinda a los mexicanos.