IEEA Coahuila busca mantener recursos y aumentar presupuesto en 2027

SALTILLO, COAH.- El Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) de Coahuila buscará mantener los recursos económicos que tiene autorizados durante este año y gestionar un aumento presupuestal para 2027, con el propósito de ampliar la atención a personas que no han concluido sus estudios básicos.

Jaime Bueno Zertuche, director del organismo, señaló que el financiamiento resulta indispensable para dar continuidad a los programas dirigidos a reducir el analfabetismo y disminuir el rezago educativo entre jóvenes y adultos en la entidad.

Explicó que las necesidades presupuestales del instituto deben considerar tanto el trabajo realizado como la cantidad de personas atendidas, los certificados emitidos y los gastos necesarios para mantener en operación sus diferentes estrategias educativas.

El funcionario indicó que la intención es que la asignación para el próximo ejercicio fiscal refleje los resultados obtenidos y permita fortalecer las acciones que buscan acercar los servicios de educación básica a quienes, por distintas circunstancias, no pudieron concluir la primaria o la secundaria.

Para alcanzar este objetivo, el IEEA desarrolla actividades de atención en distintos puntos del estado, con brigadas y mecanismos que permiten llevar alternativas de estudio a colonias, ejidos y comunidades.

Estas acciones buscan facilitar el acceso a los servicios educativos, particularmente para quienes enfrentan dificultades para acudir a los espacios tradicionales de enseñanza.

Bueno Zertuche destacó que la continuidad de estos programas depende de contar con recursos suficientes para atender a la población que requiere acompañamiento educativo, además de sostener las labores operativas que hacen posible la prestación de los servicios.

Por ello, consideró importante que el presupuesto del próximo año contemple las necesidades reales del instituto y permita mantener el ritmo de trabajo en materia de alfabetización, conclusión de estudios y entrega de certificados.

El titular del IEEA reiteró que la expectativa es conservar los recursos asignados para el presente año y obtener un incremento en 2027 que contribuya a extender la cobertura y ofrecer mayores oportunidades a las personas que aún tienen pendiente completar su educación básica.