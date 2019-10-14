Impactantes imágenes del choque que dejó dos muertos en Saltillo

Fuerte y trágico accidente se registró la mañana de este lunes, donde participaron tres vehículos y un tráiler, sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez y la Calzada Francisco I Madero, a la salida de la carretera a Torreón, al poniente de la ciudad de Saltillo.

El siniestro dejó un saldo de dos personas fallecidas y tres heridos; entre ellos, dos menores de edad, quienes resultaron con lesiones graves, así como un taxista que no ameritó ser trasladado al hospital. Elementos de Tránsito Municipal analizaron las cámaras urbanas que se encuentran en el lugar y determinaron que el vehículo Chevrolet Sonic, no respetó el señalamiento de alto y quitó el derecho de paso al tráiler que terminó atravesado en la vialidad. Paramédicos de Bomberos y de la Cruz Roja acudieron al lugar para iniciar las maniobras de rescate y utilizaron las llamadas “quijadas de la vida” para rescatar a las personas lesionadas. Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del estado arribaron al sitio de la tragedia para iniciar con las indagatorias y trasladar los cuerpos a la morgue del Hospital Universitario.