Imparten taller de defensa Krav Magá

SALTILLO, Coah.- La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación de Equidad de Género, dio inicio el Taller de defensa Personal Krav Magá en las instalaciones de Grupos y Talleres.

Alumnas y alumnos de las Facultades de Medicina, Jurisprudencia, Sistemas y de la Escuela de Artes Plásticas, asistieron al Taller Teórico Práctico que les brindará a los estudiantes contar con habilidades que les permitan prevenir secuestros, violaciones, defensa en las calles, prevención de violencia intrafamiliar y violencia en el noviazgo.

Magdalena Jaime Cepeda, titular de la coordinación de Equidad de Género informó que es un curso que tiene una duración de seis meses, los viernes de 1 a 3 de la tarde y las etapas serán aprender defensa personal básica, luego defensa de arma blanca y posteriormente defensa de arma de fuego.

A la ceremonia de inicio asistieron las dependencias participantes y sus titulares, de la coordinación General del Deporte, David Hernández Barrera y la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural, Eliezer Jauregui Arrazate, quien expresaron en sus mensajes la necesidad de este tipo de acciones para la defensa de la violencia contra las mujeres que prevalece en las calles.

Exhortaron a las asistentes acudir a cada sesión de manera puntual y sobre todo que aprovechen la oportunidad que se les brinda la UAdeC para que se haga extensivo a mas universitarias este programa de defensa personal e inviten a más universitarias para que se extienda a todas las escuelas y facultades.

A las o los interesados en acudir podrán asistir los viernes de 1 a 3 de la tarde en Grupos y Talleres ubicado en Blvd. Venustiano Carranza #2143 o llamar a las oficinas de Equidad de Género a los teléfonos 844 43815 52, para más información.

Krav Magá, es un arte marcial árabe que no busca competencia ni con el fin de atacar, sino que ofrece aprendizaje en las habilidades de defensa para anular al atacante y escapar.