Impugnan los diputados presupuesto de Morena

SALTILLO, COAH.- La Alianza "Va por México" envió un documento a la Suprema Corte de Justicia como parte de la controversia constitucional en el tema referente al presupuesto autorizado por Morena para impugnarlo, así lo dio a conocer el Diputado del PRI, Jaime Bueno.

"Se envió un oficio a la Suprema Corte de Justicia donde aportamos nuestra firma al igual que los diputados del PRI, PAN y PRD como parte de la alianza que somos al no estar de acuerdo con el presupuesto aprobado por la bancada de Morena", detalló.

"El documento es uno de los pocos recursos que tenemos al no existir diálogo directo con ellos, lo que contiene es el punto de vista de mucha gente de Estados, municipios, organismos de la sociedad civil, universidades y académicos que hicieron ver las ausencias y lagunas que tiene el presupuesto de Morena", agregó.

De acuerdo a Jaime Bueno, se hizo especial énfasis en el tema de la salud, que vulnera unos de los derechos más importantes de los mexicanos: "También hay fondos donde no se especifica qué se va a hacer con los recursos, incluso en los sub ejercicios tampoco se dice a dónde se van a dirigir".

Otro de los cuestionamientos es en el rubro de seguridad: "Es algo que ya nos está impactando a los municipios y el recorte a la larga va a traer repercusiones importantes en todas las entidades, por ello es que lo impugnamos ante la Suprema Corte de Justicia".

El Diputado Jaime Bueno añadió que habrá que esperar lo que resuelva el órgano, ya que no hay antecedentes similares: "Son terrenos no recorridos anteriormente porque en otros tiempos existía el diálogo y ahora no; pero es la manera de seguir manifestándonos en contra de un presupuesto que fue autorizado, pero con el que nosotros no estuvimos de acuerdo".