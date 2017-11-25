Impulsa Rubén Moreira teatro

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- A manera de agradecimiento y reconocimiento por todo el apoyo brindado, el patronato del teatro Isauro Martínez se reunió esta mañana con el gobernador Rubén Moreira Valdez.

En evento al que asistió además Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura, Jaime Andrés Alegre del Cueto, presidente de este patronato mencionó que en estos seis años y desde que era diputado federal, el gobernador Rubén Moreira Valdez ha sido el mejor promotor de este teatro.

En su rehabilitación se han invertido alrededor de 40 millones de pesos.

“El teatro Isauro Martínez ahorita está como nunca, gracias al Gobernador. Está en su mejor momento”, aseguró Jaime Andrés Alegre del Cueto.

Informó que la rehabilitación del teatro fue total. Fue el gobernador Rubén Moreira quien más ayudó al patronato y es su principal promotor, aseguró.

Agregó que para la operación del teatro también destinó recursos, ya que el apoyo mensual era muy limitado, “nos puso a la altura de las demás instituciones”, indicó.

Miembros del patronato agradecieron y reconocieron el compromiso de Rubén Moreira Valdez por devolver a este teatro su majestuosidad.

Gracias al esfuerzo conjunto entre el patronato y el Gobierno del Estado, este inmueble es considerado como el segundo más bello del país, después del teatro Juárez, de Guanajuato.