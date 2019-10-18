Impulsa Salud altruismo

Saltillo, Coah.- El Voluntariado de Salud de Coahuila mantiene diversos programas en apoyo a la población en situación vulnerable, de manera totalmente altruista, responsable y profesional.

De esta forma, los programas tienen un alto sentido social, como el Taller de Pelucas Oncológicas, la entrega de sillas-cama, la instalación de lactarios, así como el Banco de Leche Humana, Centros de Entretenimiento Infantil en Saltillo y Torreón, además de la entrega de cunas, entre otras muchas acciones altruistas.

El Voluntariado de Salud de Coahuila mantiene diversos programas en apoyo a la población en situación vulnerable.

Alma Lee Chibli de Bernal, presidenta del Voluntariado de Salud de Coahuila, mencionó que las acciones y programas que se llevan a cabo son totalmente altruistas en beneficio de pacientes y familiares en Hospitales Generales, centros de salud y clínicas en el estado.

“En el Voluntariado de Salud seguimos la política que nos ha marcado la señora Marcela Gorgon, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, de impulsar, fomentar y sensibilizar a la sociedad de la importancia de la participación, a fin de apoyar a los pacientes y sus familias”, expresó.

“Gracias al apoyo de la señora Marcela Gorgón ha sido posible aumentar la cantidad de donativos de cabello para la realización de pelucas oncológicas, así como para los diversos programas que se tienen en el Voluntariado y que con su apoyo pueden llegar a la mayor cantidad de personas”, aseguró Lee de Bernal.

La presidenta del Voluntariado ahondó que la meta más importante de este programa es lograr que más personas se enteren de las distintas formas que pueden colaborar con el Taller de Pelucas Oncológicas, para la elaboración de estos artículos.

La forma de sumarse a este proyecto puede ser a través de la donación de cabello, pero también de insumos, como cinta masking tape de ¾, hilo negro o café, agujas de mano y de máquina, keratina y bolsas de plástico tipo Ziploc, que se pueden entregar en el taller ubicado en el área privada del Hospital General Saltillo (HGS).

Dentro del programa de lactarios, Lee Chibli de Bernal, aseguró que la leche materna es el mejor alimento que se le puede ofrecer a un hijo recién nacido, sobre todo por el vínculo que se forma entre ellos.

Comentó que estas salas permiten que las personas que laboran en estos centros de salud y las que acuden a consulta o como pacientes, alimenten a sus hijos, además de la entrega de mandiles de lactancia a lo largo de Coahuila.

En cuestión de seguridad para los bebés recién nacidos, el Voluntariado ha entregado cunas térmicas en los principales centros de salud de Coahuila.