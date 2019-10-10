Impulsan estilos de vida saludable

Saltillo, Coah.- El Hospital del Niño “Dr. Federico Gómez Santos” inició la XLI Reunión de Actualización en Pediatría y las XXV Jornadas de Enfermería, las de mayor antigüedad en su género de Coahuila, donde se estableció que la entidad promueve estilos de vida saludable para evitar problemas de sobrepeso y obesidad infantil.

A nombre del gobernador Miguel Riquelme Solís, el Secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, inauguró los trabajos en los que participan profesionistas de Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México y Coahuila.

El viernes concluyen las actividades, a las que asisten profesionales de la Medicina y de Enfermería del Sector Salud del Estado.

Bernal Gómez, en su intervención, reconoció que las jornadas de Actualización en Pediatría y de Enfermería del Hospital del Niño durante muchos años se celebran con éxito en la entidad.

En ese contexto, indicó que actualmente las y los niños están expuestos a diversos padecimientos, por lo que eventos de este tipo favorecen el intercambio de experiencias entre profesionistas en Pediatría.

Indicó que actualmente las y los niños están expuestos a diversos padecimientos

Ante ello, sostuvo, se impulsa la generación de nuevos conocimientos encaminados a cumplir con la misión de velar por la salud de la población infantil del estado.

Reconoció la relevancia de estas actividades, que ya son tradicionales en el Hospital del Niño “Dr. Federico Gómez Santos”, y que le hacen referente en el ámbito de la Pediatría.

El auditorio de la Universidad Autónoma del Noreste (UANE) es escenario de los trabajos, cuya organización corrió a cargo del Director del HN, Carlos Iván Oyervides García, quien dio la bienvenida a los asistentes al acto inaugural.

Participan en las Jornadas, prestigiados especialistas como los doctores Héctor Alberto Macías, del Instituto Nacional de Pediatría; Jorge Mario Molina, del Hospital Infantil de México; Edwin Velázquez, del Centro de Alta Especialidad de Veracruz, y Raúl Garza, de la Comisión Estatal Bioética de Nuevo León.