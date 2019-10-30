Impulsan semana de la prevención de la violencia

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de fortalecer los factores protectores en adolescentes y jóvenes, que incidan en la disminución de vivir episodios de violencia y delincuencia y que permitan generar ambientes propicios para su desarrollo integral, se coordinaron acciones preventivas dirigidas a la población estudiantil de la Escuela Secundaria General #4 “Apolonio M. Avilés”, de esta ciudad.

Con actividades que promuevan generar ambientes propicios para su desarrollo integral.

Luisa Ivone Gallegos Martínez, directora de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado, dijo que a través de la intervención interinstitucional, las y los adolescentes recibieron pláticas y talleres para la prevención del consumo de drogas, fortalecimiento de la autoestima así como medidas de seguridad.

Además, padres y madres de familia recibieron información sobre los derechos y obligaciones de niñas, niños y adolescentes.

Precisó que con las actividades de la Semana de la Prevención se pretende proporcionar y reafirmar las herramientas básicas para que las y los jóvenes se conviertan en agentes de la prevención social en su comunidad escolar.

La funcionaria dijo que esto se realiza a través de actividades deportivas, sociales y culturales que promuevan el liderazgo y participación social hacia una cultura por la paz.

Reafirmó el compromiso hacia la juventud coahuilense por parte del Gobernador del Estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, de brindar herramientas que los fortalezcan y crear con eso entornos libres de violencia.