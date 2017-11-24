Inaugura Coahuila Sala de Inmersión

Saltillo, Coah.- El gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró esta tarde la Sala de Inmersión, área interactiva propuesta por el Presidente de la república que pretende fortalecer nuestra identidad cultural y territorial.

La sala itinerante fue iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en el 2016, ese año visitó cinco estados de la república, incluido Coahuila, al instalarse en el Bosque Urbano de Torreón.

Sin embargo, esta tarde llegó a Saltillo, gracias a la iniciativa de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo y la Secretaría de Educación, además del alcalde electo Manolo Jiménez.

Durante el evento inaugural, Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura, expresó que esta sala ofrece una experiencia interactiva, donde se busca dar a conocer el patrimonio de nuestro País, a través de testimonios e imágenes de nuestras tradiciones.

Dentro de la Sala de Inmersión, los niños y jóvenes podrán disfrutar de cinco actividades, entre las que se encuentra un área de realidad virtual, actividades con tabletas touch o pantallas que ofrecen la posibilidad de acercarte a México con un clic.

Esta área cuenta con dos salas, en la primera están estas actividades interactivas, mientras en la segunda sala está instalada una pantalla de 180 grados y en alta definición, donde se planea proyectar siete diferentes cortos.

Entre estos se encuentra el Trompetín oaxaqueño, José Viaja en el Tiempo, Brochazo Final, Rodada Poblana; en tanto los cortos de Coahuila son El Mago de Coahuila, El Secreto de Cuatro Ciénegas y Los Dinosaurios Escondidos de Coahuila. Al respecto, Ana Sofía García Camil recordó que este proyecto estará en Saltillo durante un año, por lo cual invitó a estudiantes de primaria y secundaria principalmente a participar en este proyecto.

Argumentó que esta Sala Interactiva llegó en el mes de octubre y a la fecha ha recibido 979 alumnos y maestros de primaria y secundaria que han combinado el aprendizaje en sus aulas con la experiencia digital que les proporciona este espacio.

En tanto, el gobernador Rubén Moreira Valdez recordó que esta sala itinerante fue propuesta por el Presidente de la república y que gracias a las iniciativas del alcalde electo Manolo Jiménez y la Secretaría de Cultura, su estadía se extendió en Saltillo de tres meses a un año.

“Los invito a que vengan varias veces, les recuerdo que aquí en Coahuila tenemos el mejor museo paleontológico de América Latina, y que nuestro Estado es tan grande que tardarían meses en conocerlo, por eso aprovechen esta sala de inmersión”, finalizó el Mandatario Estatal.