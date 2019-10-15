Inauguran Centro de Entretenimiento

Torreón, Coah.- En las instalaciones del Hospital General de Torreón, de la Secretaría de Salud del Estado, la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, inauguró el segundo Centro de Entretenimiento Infantil del Estado.

Acompañada por Margarita Bibiana Castillejos Salazar, esposa del Secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, realizó el corte del listón inaugural del Centro, que permitirá fomentar la cultura de la prevención de enfermedades y promover estilos de vida saludable en menores de 10 años.

“En el CEI se promoverá la higiene personal y una adecuada alimentación para prevenir enfermedades, entre otras acciones, además de detectar casos de obesidad infantil”, ahondó.

Roberto Bernal Gómez, titular de Salud del Estado, señaló que este es un espacio lúdico y de aprendizaje para la población infantil, donde se brinda información y se desarrollan actividades sobre hábitos saludables.

“En el CEI se promoverá la higiene personal y una adecuada alimentación para prevenir enfermedades, entre otras acciones, además de detectar casos de obesidad infantil”, ahondó.

“Mi agradecimiento al DIF Coahuila, encabezado por la señora Marcela, y al Voluntariado de Salud, especialmente a mi esposa Alma Lee Chibli, por hacer este espacio una realidad para la población de la Comarca Lagunera”, mencionó el Secretario de Salud.

El primer CEI se instaló en el Hospital General de Saltillo y ha atendido a más de mil 200 infantes, por lo que se espera que éste, ubicado en Torreón, atienda a cerca de mil 500 niños para el siguiente año.

Bernal Gómez precisó que estas acciones forman parte del proceso de reingeniería que vive el Sector Salud impulsado desde el inicio de la Administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Permitirá fomentar la cultura de la prevención de enfermedades y promover estilos de vida saludable en menores de 10 años.

Alma Lee Chibli de Bernal, Presidenta del Voluntariado de Salud, manifestó que este Centro se consolidó gracias al apoyo de las damas voluntarias: “Tenemos varios programas de apoyo para las familias y nuestros pacientes”.

Por su parte, Margarita Bibiana Castillejos Salazar, esposa del Secretario Federal, enfatizó le necesidad de incrementar los lazos de unión entre las madres y sus hijos.

La mejor manera de cuidar la salud de las nuevas generaciones, es de manera preventiva, por ello es necesario también mantener la apertura de lactarios y espacios de convivencia, destacó.

Esta es la primera visita oficial que la esposa del Secretario realiza al interior del País.

En el evento se hizo entrega de 7 sillas-cama a la Jurisdicción Sanitaria Número 7 de Francisco I. Madero, que fueron recibidas por Rocío Quiroz, titular de la Jurisdicción, además de una dotación de libros para el programa “Leyendo en el Hospital”.

Estuvieron presentes, el Director del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas; Marco Aníbal Rodríguez, director de Atención Médica de la Secretaría de Salud, y César del Bosque, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 6, con sede en Torreón.

En el evento se hizo entrega de 7 sillas-cama a la Jurisdicción Sanitaria Número 7 de Francisco I. Madero.