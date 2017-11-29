Inauguran centro para personas ciegas

Saltillo, Coah.- El gobernador Rubén Moreira Valdez entregó el Centro de Atención Integral Para Personas Ciegas, de Baja Visión y Sordos, gracias a una inversión de 10 millones de pesos entre Gobierno del Estado, Fundación Telmex y DIF Nacional. El Centro Integral tiene como objetivo proporcionar servicios de atención integral y de rehabilitación a fin de promover su autonomía, independencia e inclusión en su entorno social, a través de técnicas para el desarrollo de habilidades. Las instalaciones tienen una cobertura de atención de 400 personas y cuenta con un taller de música, un área denominada vida diaria, una bodega, el pabellón de sentidos, estimulación temprana, capacitación laboral, preescolar y primaria, psicología, trabajo social, sanitarios. Además destacan talleres como Ábaco y de máquina perkins, braille y estenografía, orientación y movilidad, taller de cómputo y biblioteca digital, secundaria y bachiller. Durante el evento, Sergio Sisbeles, Director del DIF Estatal manifestó que este proyecto fue integrado con recursos federales, estatales y privados gracias a la intervención de Carolina Viggiano, Presidenta honoraria del DIF y Rubén Moreira Valdez para dar apoyo a un sector prioritario.