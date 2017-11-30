Inauguran estatua de Francisco Villa

Torreón, Coahuila.- En homenaje al Jefe de la División del Norte, General Francisco Villa, que protagonizó la Toma de Torreón entre el 24 de marzo y el tres de abril de 1914, la administración de Rubén Moreira colocó, en esta ciudad, una estatua ecuestre en honor del Centauro del Norte.

El Mandatario estatal, encabezó esta mañana la inauguración de la figura en bronce del General revolucionario que en tres ocasiones participó aquí en épicas batallas contra el Ejército Federal.

En ese contexto, Rubén Moreira Valdez rememoró las hazañas del General Villa –cuyo nombre verdadero fue Doroteo Arango--, quien al mando de la División del Norte, encabezó al ejército de los Dorados de Villa, que lucharon en la Revolución Mexicana para la recuperación del orden Constitucional a la muerte de Francisco I. Madero a manos del General Victoriano Huerta.

La escultura ecuestre al General Villa, ubicada en las inmediaciones del Periférico “Raúl López Sánchez” y el Bulevar “Revolución”, es obra del destacado escultor Cuauhtémoc Zamudio, autor de diversos monumentos en distintos puntos de la entidad.

Ante un grupo de familiares del Centauro del Norte, y de los diputados Flor Rentería y Shamir Fernández, el Gobernador Rubén Moreira evocó la memoria del aguerrido revolucionario que luchó en el campo de batalla dentro de la Revolución Mexicana que inició el Varón de Cuatro Ciénegas, Don Venustiano Carranza.

En ese marco, se recordó que la Toma de Torreón se suscitó entre el 24 de marzo y el tres de abril de 2014, entre las fuerzas de la División del Norte, al mando de los Generales Francisco Villa y Felipe Ángeles, y el Ejército Federal.

Se destacó que el primer contingente lo conformaron 18 mil combatientes con 34 piezas de artillería, y el segundo lo integraron 15 mil 650 federales con 24 cañones.

La victoria fue para la División del Norte, que perdió mil 500 hombres, contra el derrotado Ejército Federal, que registro seis mil decesos en combate.