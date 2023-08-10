Incendian sierras hechizos de amor

SALTILLO, COAH.- Aunque a menor escala, se han registrado en Coahuila conatos de incendios forestales derivados de prácticas de hechicería, principalmente en zonas boscosas, como en la Región Sureste, ello debido a que en dichos espacios se trabaja con materiales flamantes para llevarlas a cabo; las personas que se dedican a este tipo de actividades, encienden veladoras y hacen pequeñas fogatas que en ocasiones se salen de control.

Brigadistas han detectado restos de trabajos de magia en las áreas naturales cuando acuden a sofocar los incendios, o bien, cuando reportan a personas que llevan a cabo rituales en los que utilizan el fuego como uno de los elementos para sus trabajos, como los llamados “amarres”.

Además de fotografías y cartas, las veladoras son uno de los objetos que se han localizado en los lugares donde se han registrado los conatos de incendios que han logrado ser sofocados sin pasar a mayores desastres naturales; y uno de los lugares en donde se han encontrado este tipo de trabajos de hechicería es en la sierra de Zapalinamé, en Saltillo.

De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente en Coahuila, en los últimos cinco años hasta el 2022 se contabilizaron 358 incendios en la entidad; mientras que durante el 2023 han sido 38 de ellos, de los cuales la mayoría fueron por descargas eléctricas naturales y provocados.

Sin embargo, la magia en los espacios naturales tiene que ver con la relación de las brujas con los bosques, que según Yolanda, lectora de tarot en Saltillo, van de la mano y es donde mejor se practican los “aquelarres”, lo que significa una de las prácticas de la brujería y por ello se busca lugares como bosques o prados para “conectar” con ellas.

“Son lugares que facilitan los trabajos que hacemos porque estamos directamente con la naturaleza y los seres que ahí habitan; pero sí se debe tener cuidado para no provocar algún incendio en la sierra, muchos sí están conscientes de eso y tienen cuidado de que las veladoras o el fuego que utilizan no se salga de control”, explicó la también vidente.

Cabe señalar que el costo por este tipo de trabajos puede ir desde los tres y hasta los cinco mil pesos, pero de acuerdo a Yolanda, cada trabajo que se hace es garantizado.