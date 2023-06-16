Incrementan casos de pacientes alcohólicos

SALTILLO, COAH.- El Congreso del Estado solicitara a los municipios de Coahuila que implementen programas preventivos y se refuercen campañas con el fin de evitar el alto consumo de alcohol.

Esta petición se hará en atención a un dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, aprobado por unanimidad de votos y está fundamentado en un punto de acuerdo planteado por la diputada Claudia Elvira Rodríguez Márquez, quien expuso el hecho de que durante este año, la Secretaría de Salud Federal reportó 232 casos de pacientes que en Coahuila requirieron atención médica por presentar congestión alcohólica; 151 eran hombres y 81 mujeres.

La Legisladora añadió que, de acuerdo con el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 13 del año, se observa un aumento del 34 por ciento con relación al 2022, pues durante el mismo periodo del año pasado, se reportaron 173 atenciones por problemas de alcoholismo.

Por su parte, los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, manifestaron en el dictamen, que el alcoholismo no es solamente una adicción, es una enfermedad, por tanto, es importante conocerla a fondo y sin tabúes para poder contar con las herramientas necesarias para poderle brindar la ayuda oportuna a la persona que así lo requiera.

“Estos datos nos apremian a reformar la prevención desde edades tempranas, con una educación basada en la moderación, reforzada con el ejemplo en la familia, así como acciones que fomenten la autoestima y habilidades sociales, para que en el futuro elijan formas sanas de diversión”, finalizó Claudia Elvira Ramos.