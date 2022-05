Incumple CFE contratos en Carbonífera

SALTILLO, COAH.- El Diputado Jesús María Montemayor Garza denunció los contratos a modo propio que ha otorgado la Comisión Federal de Electricidad a los productores de carbón en la Región Carbonífera y que no respetan lo acordado con el gremio para que puedan recuperarse de millonarias pérdidas económicas y de empleo.

"Es un insulto el que quieran pagarles a mil 200 pesos la tonelada de carbón en comparación con el contrato anterior que era de mil 80 pesos y no reconocen la inflación que se ha registrado en dos años y medio", expresó el legislador y añadió que en otra planta ubicada en Petacalco, la CFE paga 200 dólares a los productores, lo que se refleja la diferencia de los aproximadamente 60 dólares que se otorga a los coahuilenses.

"Es un precio ridículo, aun así, los productores de la Carbonífera van a firmar los contratos porque requieren seguir trabajando, mientras que la CFE los aprieta en el precio; al final se empezarán a ajustar las medidas de seguridad por lo poco que percibirán y esperemos que no ocurran accidentes y el claro porque único culpable será la Comisión al no pagarles lo justo", reiteró.

Montemayor Garza dijo también que lo acordado con la dependencia era otro precio y los contratos serían a largo plazo, no de dos años: "Más adelante daremos una serie de información acerca de empresas que no cumplen con el impacto del medio ambiente y resultaron más beneficiados; aquí (en el Congreso) mis compañeros se cortan las venas por la defensa al medio ambiente y dan contratos a quienes no están bajo el amparo de impactos ambientales regionales".

El Diputado priista señaló que los tiempos de descarga también se verán afectados, pues los camiones tardan más de 14 horas en poder dejar el producto: "Las cláusulas contractuales que están firmando los deja en completa desventaja y todo eso causa desánimo en la Región Carbonífera, porque es la columna vertebral y el Gobierno federal nos vuelve a tratar con la punta del pie".