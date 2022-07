Incumple Federación en apoyo a educación

SALTILLO, COAH.- Aunque está por concluir el ciclo escolar 2021 - 2022, el Gobierno Federal sigue sin entregar los recursos para que pueda garantizarse que la educación superior sea gratuita, así lo expresó el Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez.

"La promesa que hizo el Gobierno Federal fue solamente una simulación, pues no ha entregado los recursos ni a Coahuila ni al resto de los estados para que se pueda cumplir con la gratuidad de la educación superior, entonces no es posible que no tenga costo tal y como lo exigen, si ellos no cumplen", añadió Hernández Vélez.

El Rector de la Máxima Casa de Estudios detalló que la Universidad requiere de 270 millones de pesos adicionales que se entregan anualmente para poder cumplir en este tema; sin embargo, el Gobierno Federal le ha dado largas para no hacer la inversión en la educación superior.

"Las universidades en México sólo pueden sostener el ritmo de crecimiento que el país requiere en cuanto a matrícula si obtienen el apoyo del estado y la federación, esto a través del presupuesto que se asigna cada año, por lo que recalcó la Universidad ve con preocupación que, por segundo año consecutivo y a pesar de que se ha cumplido con la meta de crecimiento de al menos 4%, se asignó un presupuesto que crece a una tasa menor a la inflación, lo que en términos reales implica una disminución", finalizó.