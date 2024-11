Incumplen en salarios de maestros del Tec.

SALILLO, COAH.- Un grupo de 21 maestros del Instituto Tecnológico de Saltillo cumplieron un mes y medio sin recibir su salario, a pesar de continuar impartiendo clases con el fin de no afectar a los estudiantes.

Aún sin una respuesta clara por parte de las autoridades, los docentes han sostenido tres reuniones en busca de una explicación y una fecha para el pago, pero siguen sin obtener motivos concretos para la retención de sus sueldos.

Lo anterior lo dio a conocer Martín Mireles Contreras, docente de Liderazgo y Desarrollo Humano y encargado de un puesto en el área Económico-Administrativa, quien es uno de los afectados.

Señaló que desde la quincena 18 se les informó que no recibirían el pago correspondiente, con la promesa de que se regularizaría en la quincena 19, lo cual no sucedió. "Esta problemática se ha suscitado porque nos han retenido el salario y hasta ahora no hay ninguna respuesta al respecto", afirmó Mireles.

Los maestros aseguran que no se les ha proporcionado ningún documento que explique oficialmente la causa de esta suspensión salarial, lo que afecta directamente a sus familias, ya que, a pesar de la falta de pagos, continúan con sus labores académicas.

Según la directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, esta situación se debe a un problema que afecta a alrededor de 850 docentes en todo el país, supuestamente por un asunto administrativo relacionado con la Secretaría de Hacienda y el proceso de cambio de plaza de algunos maestros.

Ante la falta de una respuesta formal, los afectados se reunieron en el sindicato, donde presentaron el caso a los dirigentes en busca de respaldo y acciones concretas: "Estamos buscando, de manera conjunta con los compañeros, una solución que beneficie a todos los afectados", comentó Mireles tras salir de una reunión en las oficinas sindicales.

De igual manera, afirmó que el sindicato se pronunciará sobre el tema el próximo martes, después de dialogar con los docentes afectados.

La situación continúa generando preocupación entre los maestros, quienes esperan una pronta respuesta que les permita resolver este conflicto y asegurar la estabilidad económica de sus familias.