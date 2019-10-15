Informan resultados Directores de Facultad

TORREÓN Coah.- Cumpliendo con el Estatuto Universitario, los directores de la Facultad de Ciencias Biológicas y Escuela de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila, rindieron sus informes de actividades del periodo 2018-2019.

El rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, recalcó que es de vital importancia que las autoridades de cada facultad, escuela o plantel informen puntualmente sobre sus actividades, esto de acuerdo con las políticas de transparencia y rendición de cuentas.

El director de la Escuela de Sistemas, Mario Hernández Villegas, rindió su segundo informe ante el Consejo Directivo del plantel.

El director de la Escuela de Sistemas, Mario Hernández Villegas, rindió su segundo informe ante el Consejo Directivo del plantel, algunos de los puntos que abarcó fueron: Calidad académica, vinculación, cultura y deporte, personal académico, gestión y administración eficiente, ingresos y egresos.

Hernández Vélez, le extendió sus felicitaciones por el trabajo hecho durante este periodo y destacó el otorgamiento del Nivel I por tres años, a la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, con lo cual se refrenda el compromiso con la calidad de la educación.

Además, resaltó el Nivel 1 de acreditación para el Programa de Ingenierías en Tecnologías de la Información y Comunicaciones por los CIEES, también felicitó a la actual administración por su gran número de convenios que facilita canales de dialogo con empleadores y egresados.

Mientras que el director de la Facultad de Ciencias Biológicas, Fernando Hernández Terán, destacó en su informe que más del 50 por ciento de la planta docente cuenta con un posgrado y aunado a eso es que un gran porcentaje de ellos pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Por su parte, el Rector, agradeció el compromiso de los investigadores, ya que, es una muestra del cumplimiento de uno de los objetivos de la Universidad que es la investigación.

Además, expresó su reconocimiento por la excelencia y la calidad educativa que se brindan en el nivel superior y en posgrado, al encontrarse la licenciatura en Nivel 1 del CIEE y las maestrías dentro del Programa de Posgrados de Calidad.

Ambos directores refrendaron su compromiso con la comunidad universitaria para continuar trabajando como hasta ahora y seguir poniendo en alto el nombre de la UAdeC.