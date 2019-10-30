Inicia frente frío

Saltillo, Coah.- Ante la entrada del sistema frontal número 8 en el Estado de Coahuila, que se extenderá hasta el viernes 1 de noviembre, la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, invita a la población a tomar las debidas precauciones. El Frente Frío N° 8 se aproxima a Coahuila, generando potencial de viento fuerte y baja de temperatura principalmente en la Región Sureste, con temperaturas mínimas en promedio de 0 a 5°C, y para la Región Laguna mínimas de 8 a 10ºC.

El subsecretario de Protección Civil en el Estado, Francisco Martínez Ávalos, mencionó que se realizarán recorridos por los diferentes sectores de cada una de las regiones de la entidad, así como se encuentran habilitados los refugios temporales.

Francisco Martínez Ávalos, subsecretario de Protección Civil en el Estado.

Además, en coordinación con las unidades municipales, brindar ayuda a los habitantes que se encuentren en una situación vulnerable ante las bajas temperaturas.

De acuerdo al pronóstico, el miércoles se esperan temperaturas de 29 grados centígrados como máxima y 9 grados como mínima, con viento de componente norte con rachas superiores a 70 km/h, esto para la Región Sureste.

Para la Región Laguna, el viernes desde las primeras horas de la madrugada se tendrá una temperatura entre los 8 y 10 grados centígrados, con rachas de viento que oscilarán entre los 20 y los 40 kilómetros por hora, con altas probabilidades de precipitaciones pluviales.

Ante esto, el funcionario estatal comentó que la respuesta ha sido inmediata por parte de los elementos de Protección Civil municipales y estatales para detectar personas que por su vulnerabilidad requieran ser trasladados un albergue.

“Invitamos a la población al uso adecuado de calentadores de gas, para que siempre haya una ventilación indirecta en aquellas viviendas que los utilizan, y asegurar con esto la presencia de oxígeno”, enfatizó,

“Recomendamos apagar o cerrar las válvulas de gas durante la noche; los que utilicen calentadores eléctricos, que revisen previamente las condiciones eléctricas para asegurarse que los contactos puedan atender la demanda de energía que estos artefactos”, agregó.

Concluyó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede llamar al Sistema de Emergencia 911.