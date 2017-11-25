Tras la resolución unánime por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó su triunfo en el proceso electoral para gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís reconoció la imparcialidad y el trabajo apegado a derecho de los magistrados del TEPJF, al tiempo que hizo un llamado a todos los coahuilenses y entre ellos a quienes fueron sus adversarios político-electorales, a trabajar en unidad por el futuro del Estado.

“Con su resolución, los magistrados del TRIFE garantizaron que el voto y la voluntad de los coahuilenses reflejadas en las urnas el pasado cuatro de junio se respetara”, señaló.

Riquelme Solís destacó, que con esta resolución concluye el proceso electoral que inició el mes de noviembre de 2016 e inicia una nueva etapa en la vida democrática de los coahuilenses. “La competencia electoral ha terminado, ahora es el momento del encuentro y del acuerdo. Reitero mi llamado a todos los actores políticos para dialogar y construir consensos; para buscar nuestras coincidencias y para alcanzar los acuerdos esenciales que le permitan a los coahuilenses transitar en la ruta del progreso y del desarrollo”, agregó.

En ese sentido, estimó que Coahuila merece que la pluralidad y la diferencia de opiniones sean vehículo para enriquecer un plan de trabajo y no para obstaculizar el desarrollo y la búsqueda de mayor bienestar para todos.

“Reconozco una vez más el esfuerzo y las aportaciones a la vida democrática de quienes fueron mis oponentes en el pasado proceso electoral y los invito a que superemos nuestras diferencias para trabajar por el bien de Coahuila. Juntos emprendamos la gran transformación de nuestro Estado”, reiteró.

Al mismo tiempo, Riquelme Solís convocó a partir de ya, a cada uno de los ciudadanos de Coahuila a sumarse al esfuerzo del gobierno que encabezará a partir del uno de diciembre para lograr en unidad un mejor Estado. “A los líderes empresariales y sindicales, a las organizaciones de la sociedad civil, a los investigadores y académicos, a las amas de casa, a los jóvenes y estudiantes, así como a los miles de trabajadores que con su esfuerzo diario engrandecen a Coahuila, los convoco a poner nuestro grano de arena para tener un estado con seguridad, competitivo, con justicia social y en el que convivamos con respeto y tolerancia”.

Finalmente, Miguel Riquelme agradeció a todos quienes creyeron en su candidatura para encabezar el esfuerzo de todos los coahuilenses.

“Gracias a mi partido y a todos los demás partidos aliados que nos acompañaron en esta elección y gracias de forma muy particular a mi presidente Enrique Ochoa por su invaluable respaldo y acompañamiento”.