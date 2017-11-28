Inician en Coahuila festejos navideños

Saltillo, Coah.- Con el encendido del monumental Pino Navideño, este día iniciaron las celebraciones de la temporada navideña “Coahuila Brilla”. El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, acompañado por el alcalde electo Manolo Jiménez, encabezó este tradicional evento que durante sus seis años de gobierno se realizó como preámbulo de otros muchos eventos propios de esta época, y que organiza el Gobierno de Coahuila en todas las regiones. El Mandatario estatal deseó paz y armonía a todas las familias coahuilenses en estas festividades, acto seguido se encendió el monumental Pino de Navidad en la Plaza de Armas de la capital coahuilense al tiempo que el cielo se iluminaba con los fuegos artificiales multicolores preparados especialmente para lo ocasión. Miles de coahuilenses, familias enteras se deleitaron desde temprana hora con un programa preparado por el DIF estatal. Con esta fecha inician los festejos de la temporada navideña, con los próximos encendidos de Pinos Navideños en las diferentes regiones, así como la apertura de las también ya tradicionales pistas de hielo que el Gobierno de Coahuila, a través del DIF estatal, brindan a todas las familias del Estado.