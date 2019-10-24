Instruyen a mujeres en violencia familiar

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de brindar información a las mujeres coahuilenses, así como a sus hijas e hijos sobre el tema de violencia familiar y cómo actuar en caso de ser víctima, la Secretaría de Gobierno, a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres (ICM), impartió diversas pláticas en el Municipio de Nava sobre el tema “Cómo actuar en el hogar cuando existe violencia”.

Sobre este programa, la titular del ICM, Katy Salinas Pérez, comentó que trabajan bajo la política del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís de “cero tolerancia en la violencia contra las mujeres y las niñas”, es por eso que se llevan a cabo a lo largo del estado diversas pláticas, cursos, talleres y conferencias que permitan que las mujeres y sus hijas e hijos accedan a la información que necesitan para conocer cuáles son los tipos de violencia que existen, así como las acciones a tomar en caso de sufrir violencia en el hogar.

Agregó que la instrucción es llegar a todos los municipios del estado con estas pláticas informativas, en las que se comparten temas como estereotipos y roles de género; crianza con perspectiva de género; escalera de la violencia, así como posibles soluciones para prevenir la violencia en el ámbito familiar.

Por último, señaló que es un compromiso de este Gobierno el bienestar de las mujeres coahuilenses, por esa razón cada día se buscan nuevas formas de promover la prevención de la violencia.