Integra DIF a los Adultos Mayores como empacadores

RAMOS ARIZPE, COAH.-Un total de 97 adultos mayores ramosarizpenses se han integrado al programa de Empacadores Voluntarios en supermercados de la localidad, lo que les permite una fuente adicional de ingresos para su sustento.

Gracias la colaboración entre el gobierno estatal, municipio y sector privado es posible el desarrollo de este tipo de programas que, además, son una oportunidad para la ocupación entre las personas de edad avanzada, destacó la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Ana Lucía Cavazos Cuéllar.

“Sabemos que hay personas que todavía quieren trabajar, pero ya no encuentran la oportunidad; este es un programa muy noble en el que las personas que quieren y pueden ocuparse se emplean de tres a cuatro horas al día, recibiendo ingresos de más de trescientos pesos por cada turno lo que les ayuda a la economía familiar”; expresó Cavazos Cuéllar.

En Ramos Arizpe, los establecimientos Alsúper, Soriana y Merco manifestaron su voluntad de colaborar con el sistema DIF para abrir las puertas a los adultos mayores para jornadas como empacadores, a través de turnos matutinos y vespertinos.

El grupo de Empacadores Voluntarios cuenta, a la vez, con el respaldo del DIF Municipal que les brinda atención médica gratuita con revisiones semanales de peso, talla y enfermedades crónicas.

Además, estas 97 personas realizan juntas mensuales para plantear necesidades y realizar actividades recreativas y de recreación física.

“Con el respaldo de nuestra presidenta honoraria del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón, a todas estas personas se les incluye en el programa de “Adultos Mayores en Plenitud” con diversos beneficios. Se trata de un grupo vulnerable prioritario por lo que estamos en constante trabajo con ellos”, añadió