Investigan a hombre que ´disparó´ al aire en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.-A través de varios grupos locales de Facebook se viralizó un video en el que se muestra una pelea entre 3 individuos, quienes se encontraban a las afueras de una tienda de conveniencia en el bulevar Otilio González, los hechos se registraron la noche de este domingo y los videos circularon en redes sociales durante la mañana de este lunes.

En el video se observa a un individuo vestido parcialmente con equipo táctico, realiza detonaciones de fuego de manera amenazante, apuntando al cielo, intentando intimidar a los otros involucrados en la discusión, sin embargo no se encontraba identificado de ninguna corporación de seguridad, lo que detonó las especulaciones sobre si se trataba de un elemento activo o no, al respecto las autoridades confirmaron que no se trata de ningún elemento que pertenezca a la corporación .

Autoridades ya se encuentran realizando la investigación pertinente para quien resulte responsable por la comisión de los delitos de alteración del orden público y amenazas. La Agencia de Investigación Criminal dio a conocer que ya tienen identificada a la persona que realizó las detonaciones de fuego y que procederán conforme a procedimiento.

Trascendió que la discusión se originó debido a una disputa por un problema con los vehículos de los involucrados, posteriormente bajaron de sus vehículos para escalar la disputa a los golpes, sin embargo, no se registraron ningún tipo de lesionados.